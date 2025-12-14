«Милан» может усилить состав нападающим «Арсенала»

«Милан» нацелился на подписание нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса. Итальянский клуб хочет арендовать 28-летнего футболиста нынешней зимой. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, из-за финансовых ограничений «россонери» не рассматривают вариант с постоянным переходом бразильца. В «Милане» не готовы предложить зарплату, сопоставимую с лондонским клубом, где футболист получает € 16 млн в год.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.