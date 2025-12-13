«Посмотрим, надо ли привыкать»: Сафонов о своей игре за ПСЖ

Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал пост после двух сыгранных матчей за клуб.

"Если честно, уже забылись ощущения от игр через 2–3 дня. Одно дело — готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму. Не вернулся с постом после игры, так как голова занята восстановлением и мыслями о следующей", - написал он.

13 декабря в рамках чемпионата Франции "ПСЖ" сыграет с клубом "Мец". Пока неясно, сыграет ли Сафонов вновь в стартовом составе парижского клуба. До этого российский вратарь провел два матча подряд (первые для него в сезоне) - сначала с "Ренном" в Лиге 1 (5:0), потом с испанским "Атлетиком" в Лиге чемпионов (0:0). Сафонов получил шанс после того, как основной вратарь клуба Лука Шевалье травмировался.

Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота "сухими". Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.