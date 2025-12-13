Представитель Дзюбы назвал главные итоги календарного года для футболиста

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, поделился мнением об итогах нынешнего года для 37-летнего футболиста.

«Главными итогами календарного года для Дзюбы стали два рекорда, которые побил Артём — по голам за сборную России и по забитым мячам среди россиян во всех турнирах. Понятно, что на первом месте всегда клубные успехи, но, если говорить про личные достижения, обе цели были достигнуты, хотя в одну из них мало кто верил. Здорово, что так всё сошлось.

Со всех точек зрения год можно назвать успешным для Дзюбы. Недавно видел статистику за 2025 год по игрокам, выступающим в РПЛ, — по многим показателям Артём входит в топ-5, подтверждая свой уровень. По-прежнему считаю его сильнейшим российским нападающим в лиге и в топ-3 форвардов в целом. Думаю, здесь вопросов быть не может.

Что касается командных результатов, ставятся максимальные цели. Да, есть разные ограничения, и «Акрон» вряд ли будет бороться за медали, но запрыгнуть как можно выше — почему нет? Плотность в таблице максимальная. Если хорошо подготовиться, усилить состав и ударно провести весну, всё может быть. В середине первой части сезона были определённые проблемы у команды, но здорово, что тренерский штаб, в том числе с помощью Артёма, преодолел сложности. «Акрон» вышел на неплохой график и не проигрывал шесть матчей подряд в РПЛ. Надеюсь, подобную серию команда проведёт и весной.

Главное — без травм. Дзюбе всё-таки уже не 18 лет. В уходящем году было несколько микроповреждений, но Артём прошёл их достойно и много не пропускал», — приводит слова Гольдмана Sport24.

Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, поразив ворота «Крыльев Советов» (0:2) во встрече 20-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025, которая состоялась 9 марта. Этот гол стал 234-м для форварда во всех турнирах.

19 марта 2025 года состоялся товарищеский матч сборной России с Гренадой. На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе национальной команды. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Александра Кержакова.

Лучший бомбардир в истории России: