Аргентинский футболист близок к переходу в "Локомотив"

Аргентинский футболист Лукас Вера близок к переходу в "Локомотив".

По информации источника, Лукас Вера вылетел в Москву для прохождения медицинского осмотра. Он подпишет контракт с "Локомотивом" на 2,5 года.

Последним клубом полузащитника был "Аль-Вахда" из ОАЭ. Футболист не провел ни одного матча за клуб. Ранее аргентинский игрок выступал а составе "Оренбурга" и "Химок". На счету Веры 85 встреч в РПЛ, он забил 10 голов и отдал 16 результативных передач.

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти играх.