Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси поделился эмоциями после открытия своей 21-метровой статуи в Калькутте (Индия), отметив, что для него это большая честь. Его слова приводит Asian News International на своей странице в социальной сети X.

"Я очень рад поддержке, которую жители Калькутты оказывают национальной команде и мне. Чувствую себя здесь прекрасно", - заявил он.

12 декабря Месси прилетел в Индию на церемонию в честь открытия 20-метровой статуи, посвященной ему. Мероприятие прошло на стадионе "Солт-Лейк",

Месси следил за открытием статуи по видеосвязи, после чего в сопровождении охраны и полиции прогулялся по полю стадиона, помахав трибунам, и спустя 20 минут покинул арену. После этого недовольные фанаты устроили погром.

Месси выиграл 35 трофеев в составе "Барселоны", шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три он выиграл в "ПСЖ". Месси является воспитанником каталонской "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".