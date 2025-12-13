ФИФА может отстранить сборную Аргентины от чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола ( ) может отстранить сборную Аргентины от чемпионата мира 2026 года, сообщает La Nacion.

© Global look

Отмечается, что против аргентинской сборной могут быть введены санкции из-за коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Глава организации подозревается в незаконном обогащении. Также в незаконном обогащении подозреваются несколько подчиненных Тапии.

В феврале 2022 года ФИФА и (УЕФА) отстранили , в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.