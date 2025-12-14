Сафонов высказался о двух пропущенных мячах в матче ПСЖ

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов в своем Telegram-канале высказался о двух пропущенных мячах в матче чемпионата Франции с «Метцем».

© Lenta.ru

Сафонов признал, что игра с аутсайдером Лиги 1 получилась напряженной. «Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата‍, но победа есть победа, плюс три очка», — написал вратарь.

Россиянин отметил, что команда пребывает в хорошем настроении.

«Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать», — добавил Сафонов.

13 декабря Сафонов пропустил два мяча от замыкающего турнирную таблицу чемпионата Франции «Метца», несмотря на это, ПСЖ победил со счетом 3:2. Российский голкипер провел третий матч в основе клуба, в двух предыдущих встречах он не пропускал.

Сафонов получил место в стартовом составе после травмы основного голкипера парижан Люки Шевалье. К матчу с «Метцем» конкурент россиянина восстановился от повреждения, но место в воротах занял Сафонов.