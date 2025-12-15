Эксперт оценил выступление «Локомотива» в первой части сезона

Московский «Локомотив» заслужил уверенную оценку «четыре» по итогам первой части футбольного сезона, рассказал «Матч ТВ» капитан команды Дмитрий Баринов.
Лидером МИР РПЛ после 18 туров стал «Краснодар» (40 очков), второе место занимает «Зенит» (39), «Локомотив» (37) идет третьим. Весеннюю часть FONBET Кубка России «красно‑зеленые» продолжат в Пути регионов, где сыграют с тульским «Арсеналом».
— «Локомотив» ушел на зимний перерыв на третьем месте. Как оцените этот результат? Мало кто мог предположить, что команда будет так высоко в таблице.
— Ставлю твердую четверку. Но вторая часть сезона будет самой важной и решающей, — сказал Баринов «Матч ТВ».
Чемпионат России возобновится в марте.
