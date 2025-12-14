Тренер Станкович может вновь возглавить "Црвену Звезду"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович возглавит белградскую "Црвену Звезду". Об этом сообщает издание SportSport. По информации СМИ, нынешний наставник клуба Владан Милоевич покинет тренерский пост после матча против "Младосты" 20 декабря. "Црвена Звезда" уже согласовала все детали контракта со Станковичем. Однако этому тренерскому изменению оказались не рады фанаты клуба из Белграда. Отмечается, что в социальных сетях болельщики стали активно возмущаться назначению Станковича на этот пост. Станкович руководил "Црвеной звездой" в период с декабря 2019 по август 2022 года. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Сербии. 11 ноября "Спартак" расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.