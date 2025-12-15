КДК оставил в силе красную карточку футболиста «Акрона»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС отказал «Акрону» в удовлетворении заявления об отмене удаления футболиста команды Йонуца Неделчару в матче 18‑го тура МИР РПЛ с «Зенитом», сообщает пресс‑служба РФС.

«Акрон» в гостевом матче 18‑го тура РПЛ потерпел поражение от «Зенита» со счетом 0:2. На 14‑й минуте защитник тольяттинцев Неделчару получил прямую красную карточку за нарушение правил против нападающего «сине‑бело‑голубых» Педро.

Ранее экспертно‑судейская комиссия при президенте РФС постановила, что главный судья матча МИР РПЛ «Зенит» — «Акрон» Павел Кукуян принял верное решение, когда удалил с поля Неделчару.

Также КДК РФС отказал в удовлетворении заявления об отмене красной карточки футболиста махачкалинского «Динамо» Джемала Табидзе, который был удален в игре с «Пари НН» (0:1).

