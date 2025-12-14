ЭСК: Левников верно удалил Мойзеса в матче «Краснодар» – ЦСКА

ЭСК РФС поддержала решение арбитра Кирилла Левникова в матче 18-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2).

ЦСКА просил рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой Мойзеса, которую защитник получил на 68-й минуте игры. Бразилец был удален после контакта с Жоау Батчи в верховой борьбе. Левников посчитал, что Мойзес ударил соперника в затылок.