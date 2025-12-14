«Спартак» ведет активные переговоры с Зобниным о продлении контракта

«Спартак» активно обсуждает с полузащитником Романом Зобниным условия нового контракта. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду в статусе свободного агента по истечении текущего соглашения, которое заканчивается летом 2026 года. Тем не менее, в настоящее время руководство клуба намерено добиться сохранения Зобнина в составе. Как отмечается, одним из факторов такого решения стал уход с поста главного тренера Деяна Станковича.

31-летний Зобнин в текущем сезоне он сыграл за «Спартак» 19 матчей в РПЛ и Кубке России, забив один мяч. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 3 млн евро.

По итогам 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.