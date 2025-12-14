В «Милане» отреагировали на слухи, что Меньян требует зарплату в € 8 млн

Спортивный директор «Милана» Игли Таре прокомментировал информацию, что 30-летний вратарь Мик Меньян требует зарплату в размере € 8 млн по новому контракту с «россонери». Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года.

«Я никогда не слышал от Мика просьбы о зарплате в € 8 млн. Он лидер, отличный человек. Меньян счастлив в «Милане», и мы были бы рады, если бы он остался. Активно ведём переговоры», — приводит слова Таре журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN на своей странице в социальной сети X.

Меньян играет за «Милан» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.