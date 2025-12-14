«Барселону» захотели купить за 10 миллиардов евро

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман захотел купить футбольный клуб «Барселона». Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо.

© Lenta.ru

Мухаммед ибн Салман готовится сделать предложение о покупке в ближайшее время. Сумма сделки может составить 10 миллиардов евро. Гальярдо отмечает, что воспрепятствовать продаже сине-гранатовых могут сосьос — члены клуба, которые участвуют в выборах президента и имеют право голоса в вопросах управления.

По информации Goal, покупку «Барселоны» может оплатить Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. В данный момент клуб имеет задолженность в размере 2,5 миллиарда евро.

Мухаммед ибн Салман возглавляет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. В 2021 году фонд приобрел английский «Ньюкасл». Номинальным владельцем клуба стал наследный принц.

«Барселона» была основана в 1899 году и является самым титулованным клубом Испании. По данным Forbes, «Барселона» входит в пятерку самых дорогих футбольных клубов мира, ее стоимость оценивается в 5,6 миллиарда долларов.