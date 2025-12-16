Президент "Урала" высказался о назначении Березуцкого

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал решение о назначении Василия Березуцкого главным тренером команды.

© ФК "Урал"

"Мы верим в Василия, это один из самых перспективных отечественных тренеров, за ним и такими, как он - будущее. Сейчас - самое подходящее время для перестановок. У Василия будет 1,5 месяца на то, чтобы познакомиться с игроками, будет знать коллектив, возможно, пригласит новых футболистов", - цитирует Иванова клубная пресс-служба.

Напомним, "Урал" официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Василия Березуцкого 11 декабря. 43-летний специалист сменил на этой должности Мирослава Ромащенко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Березуцкий возглавлял азербайджанский "Сабах" с 25 ноября 2024 по 14 июня 2025 года. Ранее он работал в качестве ассистента у Леонида Слуцкого в "Шанхай Шеньхуа", а также входил в тренерские штабы московского ЦСКА и "Краснодара".