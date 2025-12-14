Ташуев отреагировал на информацию о возможном назначении в "Енисей"

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал слухи о том, что может возглавить команду из Первой лиги.

© Rusfootball

"Мне шорт-листов хватает. От намерения клубов до подписания контракта обычно очень долгий путь. Рано говорить что-то. Я уже лет пять вхожу в разного рода шорт-листы. Где-то само отпало, где-то не согласился по тем или иным причинам. Можно что-то говорить, когда завершён переговорный процесс и подписан контракт", — сказал Ташуев.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Сергей Ташуев попал в шорт-лист на пост главного тренера "Енисея". Также среди кандидатов на должность назывались Александр Тарханов, Евгений Калешин, Виктор Булатов и Денис Бояринцев.

Напомним, во вторник, 9 декабря, красноярский клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с Андреем Тихоновым.

Ташуев находится без работы с мая нынешнего года. Последним клубом в карьере 66-летнего российского специалиста был грозненский "Ахмат", в который он вернулся 3 сентября 2024 года.

Источник: "Чемпионат"