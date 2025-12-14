«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:0.

Эта победа стала для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы 150-й в матчах чемпионата Англии, в которых его команда забивала три или более голов. Для достижения этого результата специалисту потребовалось провести 358 игр. Таким образом, Гвардиола превзошёл достижение Алекса Фергюсона, у которого 149 подобных побед за 522 проведённых матча.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время специалист шеть раз приводил клуб к чемпионству в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне после 16 проведённых матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» при равенстве по числу матчей составляет два очка.