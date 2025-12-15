Головин сравнил нынешний ПСЖ с командой времен Неймара

Футболист «Монако» Александр Головин в разговоре с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким сравнил нынешний «Пари Сен-Жермен» с командой времён бразильца Неймара. Форвард выступал за парижан с 2017 по 2023 год.

Слуцкий: По твоим ощущениям, вот этот «ПСЖ», в сравнении с Неймаровским, со всеми предыдущими…. Головин: Этот сильнее.

Слуцкий: Этот сильнее? Головин: Да-да, сильнее, точно. Все бегают, все обороняются, — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В текущем сезоне «ПСЖ» занимает второе место в чемпионате Франции. Действующие победители Лиги 1 и Лиги чемпионов УЕФА набрали 36 очков в 16 матчах и отстают от лидирующего «Ланса» на одно очко.