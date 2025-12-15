Комментатор ожидал провала Карпина

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что неудачное выступление "Динамо" под руководством Валерия Карпина было для него ожидаемым.

"То, что "Динамо" провалится, я лично не сомневался и неоднократно спрашивал, зачем вообще клуб взял Карпина. Во-первых, у него два стула: должен и сборную тренировать, и клуб. Он усложнил себе этим жизнь", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. 17 ноября пресс-служба бело-голубых объявила об уходе Карпина с поста главного тренера.

На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.