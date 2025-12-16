Экс-вратарь «Зенита» назвал лучших вратарей РПЛ

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал своё мнение об лучших вратарях РПЛ в текущем сезоне.

«Кто лучший вратарь первой части сезона в РПЛ по моему мнению? Я не могу выделить только одного голкипера. Назову троих – Игоря Акинфеева из ЦСКА, Дениса Адамова из «Зенита» и Станислава Агкацева из «Краснодара» - рассказал Малофеев.

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в текущем сезоне РПЛ 14 мячей и три раза сыграл «всухую». Вратарь «Зенита» Денис Адамов пропустил 7 мячей и провёл девять игр без пропущенных голов. Вратарь краснодарского клуба Станислав Агкацев пропустил 12 мячей и имеет девять «сухих» игр.

После первой части сезона РПЛ лидером в турнирной таблице идёт «Краснодар». Быки имеют после 18 игр 40 очков на своём счету. Второе место занимает «Зенит» с 39 очками в активе. Третью строчку занимает столичный «Локомотив», имея 37 очков на счету. ЦСКА занимает четвёртое место с 36 очками.

Возобновится сезон РПЛ 27 февраля 2026 года матчами 19 тура.