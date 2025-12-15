Экс-игрок сборной России высказался об Алдонине, борющемся с раком

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев рассказал о моральном состоянии экс-игрока ЦСКА Евгения Алдонина и заявил, что весь футбольный мир ждет его выздоровления. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Он держится молодцом. Удивительная стойкость. Это самый волевой и сильный человек из мира футбола, которого я знаю. Машина! Я уверен, что он справится, и мы еще не раз сыграем и в футбол, и в падел. А еще мне Женя обещал сыграть в хоккей», — поделился он.

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин заявил, что шансы справиться с заболеванием есть.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».