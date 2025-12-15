Нападающего «Барселоны» удерживает в клубе навязчивая идея

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья не покинет клуб, пока не выиграет Лигу чемпионов УЕФА, это его навязчивая идея. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание Sport.es.

Бразилец выступает за каталонцев с лета 2022 года. Действующий контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2028-го. В нынешнем сезоне крайний нападающий провёл 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рафиньи в € 80 млн.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».