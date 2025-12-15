Стал известен лучший футболист "Ахмата"

Стал известен лучший футболист грозненского "Ахмата" по итогам ноября-декабря.

© ФК "Ахмат"

"Георгий Мелкадзе — лучший игрок ФК «Ахмат» в ноябре-декабре по версии болельщиков!" - сообщает пресс-служба клуба.

Георгий Мелкадзе выступает за грозненский "Ахмат" с января 2025 года. В текущем сезоне нападающий вышел на поле в 23 встречах и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативные передачи.

После 18 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 22 набранными очками в своем активе.