РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока ноября и декабря

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего игрока по итогам ноября и декабря, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале. Так, за награду поборются Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Брайан Хиль и Максим Бориско (оба — «Балтика»), а также Дмитрий Пестряков («Акрон»).

По итогам 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).

Калининградская «Балтика» — пятая (35), тольяттинский «Акрон» — девятый (21).