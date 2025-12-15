Тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о критике в свой адрес от экс-игроков

Аморим о критике от бывших игроков «МЮ»: «Это нормально, я недостаточно хорошо справляюсь как тренер. Мы недостаточно успешны, это факт»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о критике в свой адрес от бывших игроков клуба.
Ранее бывший полузащитник манкунианцев Пол Скоулз заявил, что Аморим не подходит клубу, поскольку не понимает специфику работы:
«МЮ» – это риск и зрелищность. Мы всегда шли в атаку».
«Думаю, это нормально. Это факт, как тренер «Манчестер Юнайтед», я считаю, что мы недостаточно успешны. Мы должны набирать больше очков, особенно в этом сезоне. Так что я воспринимаю это как что-то естественное. Иногда они не владеют всей информацией, и им кажется, что «Манчестер Юнайтед» придерживается стандартов, при которых здесь играли они, и всегда побеждает. Им трудно видеть свой клуб в такой ситуации. Проблема не в победах. Проблема в том, что я как тренер справляюсь недостаточно хорошо. Это тоже факт, и я могу с этим смириться. Единственная проблема для них в том, что «Манчестер Юнайтед» не побеждает и находится не в том положении, в котором должен быть. Если вы побеждаете, то проблем нет», – сказал Аморим.
