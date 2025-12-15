ПСЖ стер Сафонова с командного фото

Пресс-служба «ПСЖ» стёрла голкипера Матвея Сафонова с командного фото перед матчем Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Российский вратарь присутствует на кадрах в видео из аэропорта Катара, но стёрт с общей фотографии команды на фоне самолёта.

При этом на фото видны ноги и туловище Сафонова, стоящего за Хвичей Кварацхелией, но замазана голова россиянина, стоящего на втором плане.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. По итогам прошлого сезона голкипер выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В этой кампании Матвей провёл три матча во всех турнирах.