Кузнецов о ЦСКА: «Уже в прошлом году команда была настроена на борьбу за чемпионство. Челестини только придал уверенности»
Экс-хавбек ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов высказался о ЦСКА в первой половине сезона Мир РПЛ.
«Меня не удивило, что ЦСКА стабильно провел первую часть сезона. Уже в прошлом году при Марко Николиче мы видели, что команда настроена на борьбу за чемпионство. Молодые заиграли, раскрылись. Фабио Челестини только пришел и добавил ребятам, придал уверенности. Конечно, сейчас есть проблема с нападающим, ЦСКА он нужен. К концу года команда чуть подустала. Игры за сборную, конечно, очень повлияли на результат. Футболисты находились не в команде, а ключевые игры с «Ростовом» и со «Спартаком» были проиграны. Думаю, что сказалось отсутствие игроков сборной в клубе. Тем не менее ЦСКА, конечно, будет бороться за чемпионство весной. Я думаю, что сейчас будут приобретения, и это должно повлиять в положительную сторону для ЦСКА, – сказал Кузнецов.
