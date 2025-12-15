Назван кандидат на пост главного тренера в «Спартаке»

Экс-специалист столичного «Спартака» Валерий Гладилин назвал Андрея Тихонова кандидатом на пост главного тренера-красно-белых.

© ФК «Спартак»

«Должен работать российский тренер. Кандидатов 5-6 спокойно могут работать в «Спартаке». Андрей Тихонов есть в этом списке. Никаких проблем, что он уже был в тренерском штабе «Спартака». Он набрался опыта, люди взрослеют», — сказал Гладилин.

В ноябре нынешнего года «Спартак» официально объявил об уходе с поста главного тренера Деяна Станковича, который работал с командой с мая 2024.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов, ранее входивший в тренерский штаб клуба. Под его руководством столичная команда победила ЦСКА, уступила «Балтике» и сыграла вничью с «Динамо» в РПЛ, а также обыграла «Локомотив» в Кубке России.

Ранее сообщалось, что в число возможных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» входят главный тренер «Целе» Альберт Риера, бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич и экс-главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

Ранее Андрей Тихонов входил в тренерский штаб столичного клуба с 2011 по 2012 год и с 2013 по 2014. Последним местом работы наставника стал «Енисей» из Красноярска. Тихонов покинул клуб 9 декабря 2025.

После 18 туров РПЛ красно-белые занимают 6-е место с 29 очками.