Экс-легионер «Локомотива» ответил, вернется ли в РПЛ

Экс-защитник «Локомотива» Мацей Рыбус исключил свое возвращение в РПЛ. Польский защитник восстановился после травмы и не видит себя в профессиональном футболе.

«Я вряд ли вернусь в РПЛ. Мне уже 36 лет, это большой возраст для футболиста. Тем более, у меня давно нет практики на профессиональном уровне. Может, вернусь в Winline Медиалигу», – сказал Рыбус.

Рыбус выступал за «Ахмат», «Локомотив» (стал чемпионом России), «Спартак» и «Рубин». Суммарно провел в России 11 лет. В 2024 году поляк покинул «Рубин» и ушел в медиафутбол.

В свой последний сезон Рыбус провел семь матчей в РПЛ и забил один гол.

С 2009 по 2021 год регулярно вызывался в сборную Польши. В 2022 году ему отказали в вызове на чемпионат мира по причине выступления за российский клуб.