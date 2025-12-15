Сафонов прокомментировал свое исчезновение с фото ПСЖ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своем «исчезновении» с командного фото. Перед вылетом клуб разместил снимок, на котором не было видно головы россиянина.

© Соцсети

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях», – написал в своих соцсетях вратарь.

Сафонов проводит второй сезон в составе «ПСЖ». В минувшем матче Лиги 1 с «Мецем» (2:3) россиянин пропустил два мяча. Ранее сообщалось, что главный тренер команды Луис Энрике не планирует создавать конкуренцию среди вратарей.

Ранее фанаты в соцсетях просили клуб предоставить россиянину игровое время, так как были недовольны выступлениями конкурента Сафонова Люка Шевалье.

Сафонов входит в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt.