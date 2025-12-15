Главный тренер турецкого «Газиантепа» подал в отставку

Турецкий футбольный клуб «Газиантеп» объявил, что Бурак Йылмаз подал в отставку с поста главного тренера команды.

После 16 туров команда набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

— Мы благодарим нашего главного тренера Бурака Йылмаза и его команду за их усилия и желаем им успехов в дальнейшей карьере, — говорится в тексте пресс‑релиза.

40‑летний специалист возглавил «Газиантеп» перед стартом нынешнего сезона.

В качестве игрока Бурак Йылмаз, который выступал на позиции нападающего, провел 77 матчей за сборную Турции и забил 31 гол.