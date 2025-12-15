Черчесов переживает за Семака

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов признался, что переживает за «Зенит» и его наставника Сергея Семака, с которым находится в контакте.

«Я часто переписываюсь с Семаком и переживаю за него и «Зенит» в хорошем понимании. Я был на его месте в «Легии» в год 100-летия клуба. Сумасшествие какое-то было. На них это давит, они сами этого не замечают. Я спокойно к этому отнёсся, потому что 100 лет им, а не мне. Я прагматично это воспринимаю, а они — сердцем. А когда сердце заменяет мозги, это уже совсем другое. И мы спокойно поработали и выполнили задачу, взяли чемпионство и кубок. В трансферное окно я взял пять поляков, а не иностранцев, чтобы раздевалку правильную сделать. Чтобы всем клубам в год 100-летия стало легче, слово «надо» поменяйте на слово «хотим». После меня, кстати, с «Легией» никто больше дубль не сделал, хотя говорили «любого поставь и они сделают», ничего подобного, работать надо», — сказал Станислав Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».