Вратарь «Торпедо» рассказал о своем опыте игры в Польше

Вратарь Андрей Кулагин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной КОРОБКОВОЙ рассказал о своем опыте игры в Польше.

© ФК «Кировец-Восхождение»

– Вы год играли в Польше. Как возник вариант?

– Существуют просмотры, где скауты смотрят ребят без команд и зовут играть за какой-нибудь клуб.

– Что оказалось самым сложным: футбол, язык, быт?

– Наверное, все вместе. Я уехал играть в Польшу в 15 лет. Самое тяжелое – это быт, привыкнуть к стране и языку.

– Как вас встретила команда?

– Хорошо, никаких косых взглядов в мою сторону не было.

– Помимо футбола, у вас было в Польше время погулять, может, быть вас что-нибудь заинтересовало?

– Да, мне очень понравился город Варшава. Я жил в Лодзе – это три часа от Варшавы, но сама Варшава очень понравилась: чистенькая, опрятная, как и Вроцлав, – рассказал Кулагин.

Андрей играл в Польше в 2021 году.

