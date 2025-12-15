Вратарь «Торпедо» рассказал о своем опыте игры в Польше

Вратарь владимирского «Торпедо» Кулагин: В Польше косых взглядов в мою сторону не было
Вратарь Андрей Кулагин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной КОРОБКОВОЙ рассказал о своем опыте игры в Польше.
– Вы год играли в Польше. Как возник вариант?
– Существуют просмотры, где скауты смотрят ребят без команд и зовут играть за какой-нибудь клуб.
– Что оказалось самым сложным: футбол, язык, быт?
– Наверное, все вместе. Я уехал играть в Польшу в 15 лет. Самое тяжелое – это быт, привыкнуть к стране и языку.
– Как вас встретила команда?
– Хорошо, никаких косых взглядов в мою сторону не было.
– Помимо футбола, у вас было в Польше время погулять, может, быть вас что-нибудь заинтересовало?
– Да, мне очень понравился город Варшава. Я жил в Лодзе – это три часа от Варшавы, но сама Варшава очень понравилась: чистенькая, опрятная, как и Вроцлав, – рассказал Кулагин.
Андрей играл в Польше в 2021 году.
