Выяснилось, сколько аргентинец Вера будет получать в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» Лукас Вера, близкий к переходу в «Локомотив», подпишет с клубом контракт с зарплатой 5 млн рублей в месяц, сообщает «Чемпионат».

© Sports.ru

28-летний аргентинец прибудет в Москву для прохождения медосмотра 16 декабря.

Ранее сообщалось, что Вера близок к переходу в «Локомотив» на 2,5 года после разрыва контракта с клубом из ОАЭ «Аль-Вахда», за который он не провёл ни одного матча.

В России Вера выступал за «Оренбург» и «Химки». В РПЛ он провел 85 матчей и забил 10 голов.