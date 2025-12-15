Стоимость Сафонова снизилась

Рыночная стоимость российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова по версии Transfermarkt вновь снизилась, теперь она составляет € 15 млн. Ранее вратаря оценивали в € 18 млн.

© Соцсети

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета прошлого года. По итогам сезона-2024/2025 Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В этой кампании российский вратарь провёл три матча на клубном уровне, пропустив два мяча. Дважды Сафонов покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт россиянина с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до конца июня 2029 года. Прежде Матвей выступал за «Краснодар».