Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»

Sports.ru

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин раскритиковал бывшего партнера по команде Орельена Тчуамени.

Полузащитник «Монако» раскритиковал экс-партнера по команде
© Sports.ru

В выпуске «FONTour Европа» Головина попросили составить рейтинг из футболистов, с которыми он играл в «Монако». Российский полузащитник поставил Тчуамени  на последнее место.

– Мне никогда он не нравился. И до сих пор не нравится. Вообще не мог пас отдать на 20 метров!

– Как в «Реале» оказался?

– Да он так же не отдает там дальше, – сказал Головин.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости