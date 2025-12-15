Полузащитник «Монако» раскритиковал экс-партнера по команде

Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин раскритиковал бывшего партнера по команде Орельена Тчуамени.
В выпуске «FONTour Европа» Головина попросили составить рейтинг из футболистов, с которыми он играл в «Монако». Российский полузащитник поставил Тчуамени на последнее место.
– Мне никогда он не нравился. И до сих пор не нравится. Вообще не мог пас отдать на 20 метров!
– Как в «Реале» оказался?
– Да он так же не отдает там дальше, – сказал Головин.
