Полузащитник «Монако» раскритиковал экс-партнера по команде

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин раскритиковал бывшего партнера по команде Орельена Тчуамени.

© Sports.ru

В выпуске «FONTour Европа» Головина попросили составить рейтинг из футболистов, с которыми он играл в «Монако». Российский полузащитник поставил Тчуамени на последнее место.

– Мне никогда он не нравился. И до сих пор не нравится. Вообще не мог пас отдать на 20 метров!

– Как в «Реале» оказался?

– Да он так же не отдает там дальше, – сказал Головин.