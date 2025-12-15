Испанский «Овьедо» уволил тренера

Испанский клуб «Овьедо» расстался с тренером Луисом Каррионом после серии неудач. За восемь матчей под его руководством команда не одержала ни одной победы. Последней каплей для руководства клуба стал разгром в Севилье, где «Овьедо» проиграл 0:4.

Теперь перед клубом стоит задача срочно найти нового главного тренера, так как уже в ближайшую субботу предстоит важный матч c «Сельтой» из Виго.

Каррион возглавлял «Овьедо» с октября 2025 года, за это время команда провела девять матчей, в которых четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Официальное заявление об отставке было опубликовано 14 декабря 2025 года на сайте «Овьедо».