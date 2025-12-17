Экс-футболист Жирков назвал лучших тренеров для «Спартака»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков поделился мнением о том, кто, по его мнению, мог бы стать оптимальным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака».

© ФК «Спартак»

«Лучший тренер для «Спартака» — любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов, например», – заявил Жирков.

11 ноября «Спартак» официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Деяном Станковичем. Сербский специалист возглавлял команду с мая 2024 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, ранее работавший в тренерском штабе клуба.

После 18 туров «Спартак» имеет в своём активе 29 очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.