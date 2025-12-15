Экс-игрок «Краснодара» может вернуться в Лигу 1

Атакующий полузащитник «Олимпиакоса» Реми Кабелла близок к переходу в «Нант». Об этом сообщает Ouest-France.

На данный момент французская команда находится на 17-м месте в турнирной таблице Лиги 1 и стремится усилить состав во избежание вылета из высшего дивизиона национального первенства. Руководство «Нанта» активно ведёт переговоры с игроком, который пополнил состав «Олимпиакоса» прошлым летом, его контракт рассчитан до лета 2027 года. Ранее греческая команда не внесла Реми в заявку для участия в Лиге чемпионов, полузащитник готов вернуться в Лигу 1. По данным источника, речь идёт об аренде на шесть месяцев.

Ранее Кабелла также играл за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он провёл за команду 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.