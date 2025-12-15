В "Реале Сосьедад" раскрыли будущее Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате ответил на вопрос о том, получал ли клуб зимой предложение по полузащитнику Арсену Захаряну.

© Rusfootball

Россиянин выступает за испанский клуб с 2023 года.

"По Захаряну мы не получали предложений и не собираемся отпускать его в зимнее трансферное окно", — приводит слова Мундуате Metaratings.

На данный момент Арсен Захарян провел 56 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи, включая 12 игр и один гол в сезоне 2025/2026.

Контракт Захаряна с "Реалом Сосьедад" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро. За его переход из московского "Динамо" испанский клуб в августе 2023 года заплатил 13 млн евро.