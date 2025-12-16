Чалову «некомфортно» в греческом ПАОКе

Нападающий сборной России Федор Чалов чувствует себя некомфортно в составе греческой команды и может покинуть клуб, заявил представитель футболиста Шандор Варга.

Контракт 27‑летнего россиянина с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 млн евро.

— Ему там некомфортно, виноват тренер. Я бывший тренер и вижу, что там делается всё глупо и неправильно. Это не вина Федора, очень надеюсь, что он уйдет зимой, — приводит слова Варги «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Чалов провел 21 матч за ПАОК во всех турнирах и забил три гола.