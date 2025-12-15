Глава РПЛ поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. Ранее с подобной инициативой выступил глава министерства спорта России Михаил Дегтярёв.

— Есть мнение, что с этим лимитом опоздали. Вы как на это смотрите?

— Считаю, что более логичным было бы обсуждение и внесение изменений в лимит перед сезоном-2022/2023. Не то, что опоздали, было бы более логичным. Потому что отстранение, уход легионеров, западных партнёров. Вижу логику, что нам бы сказали: «Ребята, давайте поскромнее, переставим акценты, больше на академию, вернётесь — будем обсуждать. Было бы, как мне кажется, логичнее.

Я был с другой стороны, когда перед ЧМ настаивали, что [нужен лимит] 6+5. Это живая тема. Самое главное в том, что лимит — не панацея. Вот, примем лимит — и у нас появятся новые Батраковы и Кисляки.

Чтобы не было так, что вступаю в дискуссии с уважаемым мной Дегтярёвым, просто вижу ситуацию, которая сейчас происходит. Базовые цифры, время россиян, средний возраст лиги, наличие в лиге игроков сборной Бразилии, больших звёзд, при этом ведущие роли, это моя оценка и многих экспертов, у Батракова, Кисляка, Глушенкова… Уверен, тема лимита будет обсуждаться с клубами, мы ведь будем рассматривать это в комплексе: стимулирующие меры, ограничения, доморощенные футболисты. Если будет система, которая ещё лучше повлияет на футбол, мы только за. Но сейчас вижу объективные цифры. Не то, что в этом нет необходимости, а в том, что наша система рабочая.

Лимит — полномочия министра. За что ему огромное спасибо, [так за то], что он мог бы просто в июне подписать приказ и поставить нас перед фактом. Он как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию и смотрит все мнения, общается с футбольной общественностью… У меня нет сомнений, это всё закончится тем, что мы сядем и поговорим [с клубами]. Министр говорил, что встреча обязательно состоится, но позже. Мы спокойно ждём. У меня может быть своё мнение, но я представляю 16 клубов лиги. Уверен, принятие такого ключевого решения для отрасли не будет без учёта мнения клубов, — сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».