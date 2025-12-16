«Акрон» уволил спортивного директора

Стала известна причина, по которой «Акрон» расстался со спортивным директором Антоном Чистяковым. По мнению руководства, специалист провалил трансферную кампанию.

© ФК «Акрон»

Чистяков занимал должность с апреля 2025 года, провел летнее трансферное окно, в результате которого клуб пополнили девять новых игроков на общую сумму 1,8 млн евро. В клубе недовольны, что значительная часть трансферов пришлась на сентябрь, когда трансферная политика клуба подверглась критике.

Также руководство смутила низкая вовлеченность Чистякова в дела фарм-клуба.

Ранее Чистяков работал в «Спартаке», ЦСКА, «Кайрате» и «Пари НН». В качестве спортдира нигде не пробыл дольше года.

После 18-го тура «Акрон» идет на девятой строчке с 21 очком.