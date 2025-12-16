Семшов охарактеризовал итоги года для «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов заявил «Матч ТВ», что первая часть сезона МИР РПЛ прошла для «бело‑голубых» неудачно, ведь команда должна бороться за чемпионство.

На перерыв в чемпионате России «Динамо» ушло на десятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко в 18 турах. Перед стартом сезона команду возглавил Валерий Карпин, в ноябре специалист покинул пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Ролан Гусев. Прошлый сезон «бело‑голубые» завершили на пятой строчке в РПЛ.

— Как можете охарактеризовать итоги года для «Динамо»?

— Для «Динамо» неудачно сложился первый этап чемпионата. Команда должна бороться за титул. Все думали, что так и будет, но вышло по‑другому. Это неудачный этап, нужно исправлять ситуацию, — сказал Семшов «Матч ТВ».

