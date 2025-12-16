В турецком «Серике» отреагировали на жалобы Юрана из-за долгов по зарплате

Генеральный директор «Серика» Барыш Гючлу отреагировал на жалобы экс главного тренера команды Сергея Юрана и футболиста Дмитрия Тихого в ФИФА из-за долгов по зарплате со стороны турецкого клуба.

«Я очень уважаю Сергея. Но это правда, что наш клуб сейчас переживает финансовые трудности. Мы скоро всё уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение и урегулировать этот вопрос», — сообщил Барыш Гючлу корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ранее Юран рассказал, что первая выплата со стороны «Серика» должна была быть 15 ноября, но клуб попросил разбить зарплату на три платежа, и Юран согласился. Однако в ноябре выплата не пришла. Дмитрий Тихий расторг контракт с «Серик Беледиеспор» в связи с невыплатой заработной платы.