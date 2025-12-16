Игрок «Манчестер Сити» сделал татуировку с фразой на русском языке

Защитник английского «Манчестер Сити» Рубен Диаш опубликовал у себя в соцсетях фотографию, на которой изображена его новая татуировка с надписью на русском языке.

«Стойкий мужик», — гласит фраза на татуировке Диаша.

© Соцсети

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Диаш провел 16 матчей, забив два мяча. В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» идет на втором месте, отставая от лидирующего лондонского «Арсенала» на два очка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.