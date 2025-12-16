Норвежскому футболисту отказали в апелляции по делу с "Ростовом"

Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения апелляцию бывшего полузащитника «Ростова» Маттиаса Норманна. Эту информацию сообщила пресс-служба юридической фирмы «Клевер Консалт».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил взыскать с норвежского футболиста денежную компенсацию в пользу «Ростова» за незаконное расторжение контракта. Норманн оспорил этот вердикт в высшей судебной инстанции Швейцарии, однако и она не нашла основания для удовлетворения его жалобы.

В августе 2023 года Норманн стал игроком саудовского «Аль-Раеда». При этом хавбек не оформлял официального расторжения соглашений ни с «Ростовом», ни с «Динамо», покинув Россию в одностороннем порядке. Впоследствии оба российских клуба обратились с исками в ФИФА, а «Ростов» дополнительно подал заявление в CAS.

В ноябре 2023 года дисциплинарный комитет ФИФА установил вину Норманна в незаконном разрыве контракта с «Ростовым» и вынес решение о взыскании с него компенсации.

За «Ростов» норвежец играл в 2019-2023 годах.