Губерниев оценил возможный переход Баринова в ЦСКА

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.

© ФК "Локомотив"

"Да пусть переходит, сколько можно уже эту тему поднимать. Захочет перейти - перейдет, не захочет - не перейдет. Ну перейдет он в ЦСКА, и что теперь, Волга в другую сторону потечет? Хочется Баринову туда - пусть уходит. Пожелаем ему всяческих удач! Не понимаю ажиотажа вокруг Баринова. "Локомотив" без него слабее не будет", - заявил Губерниев.

Дмитрий Баринов является воспитанником и капитаном московского "Локомотива". Его контракт с железнодорожниками подходит к концу летом 2026 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о подписании нового соглашения. В числе претендентов на игрока называется столичный ЦСКА.

В текущем сезоне Баринов принял участие в 17 матчах "Локомотива" в Мир Российской Премьер-Лиге. На его счету три забитых мяча и шесть результативных передач.