«Фенербахче» не проигрывает 15 матчей подряд

«Фенербахче» Тедеско не проигрывает 15 матчей подряд – 10 побед и 5 ничьих. Команда идет 2-й в лиге Турции и отстает на 3 очка от «Галатасарая»
15 декабря «Фенербахче» во главе с Доменико Тедеско обыграл «Коньяспор» (4:0) в матче 16-го тура чемпионата Турции.
Таким образом, «Фенербахче» продлил до 15 игр серию без поражений – на этом отрезке у команды 10 побед и 5 ничьих.
Клуб из Стамбула занимает второе место в таблице чемпионата, набрав 36 очков в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Галатасарая» составляет три балла.
Следующий матч «Фенербахче» проведет 20 декабря против 17-й команды чемпионата «Еюпспора».
