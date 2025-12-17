Эксперт предрек поражение «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов спрогнозировал, что санкт-петербургский «Зенит» проиграет «Краснодару» в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в середине апреля 2026 года на стадионе «Газпром Арена».

— Спорить будем? Что «Зенит» обыграет «Краснодар» дома.

— Я за «Краснодар».

— Я за «Зенит».

— Давай, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026, набрав 40 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Зенит» занимает второе место. Сине-бело-голубые отстают от «быков» на одно очко.